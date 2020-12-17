شكرا لقرائتكم خبر عن مى عمر تكشف عن البوستر الثالث لمسلسل "لؤلؤ" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الفنانة مى عمر عن البوستر الرسمي الثالث لمسلسلها الجديد "لؤلؤ"، عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام قائلة: "البوستر الرسمي الثالث لمسلسل لؤلؤ"، ويبدأ عرض أولى حلقات مسلسل "لؤلؤ" للفنانة مي عمر، يوم الأحد الموافق 27 من شهر ديسمبر الجاري، على قناتى on e و on drama، ليكون العمل الجديد للقناة بعد اقتراب نهاية عرض مسلسل "خيط حرير" للنجمة مى عز الدين الذى تعرض حلقاته الأخيرة حالياً.

مسلسل "لؤلؤ" تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر التى تجسد دور مطربة تبحث عن النجومية كل من الفنان أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، وعدد آخر من الفنانين وتأليف محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام و إنتاج سينرجى.

وكان آخر أعمال مى عمر مسلسل "الفتوة" والذى قدمت فيه دور البطولة النسائية أمام النجم ياسر جلال، وشارك فى بطولة العمل أحمد صلاح حسنى، نجلاء بدر، رياض الخولى، هنادى مهنى، أحمد خالد صالح، أحمد خليل، ضياء عبد الخالق، إنعام سالوسة، مها نصار، عايدة رياض، محمود حافظ، ليلى أحمد زاهر، أحمد جمال سعيد، مجدى فكرى، عهدى صادق.