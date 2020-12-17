صور| إيمي سمير غانم تزور مدرستها وتلتقط الصور مع مدرسيها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي: حرصت الفنانة إيمي سمير غانم، على استعادة ذكرياتها مع الدراسة، وزارت مدرستها والتقطت الصور مع مُدرسيها. وشاركت إيمي العديد من الصور لها رفقة مُدرسيها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ونالت الصور إعجاب الكثيرين من متابعيها. من ناحية أخرى، كان أخر أعمال إيمي سمير غانم، مسلسل "سوبر ميرو"، الذي عرض في شهر رمضان عام 2019، وهو من بطولة حمدي المرغني، عمر الشناوي، بيومي فؤاد، محمد ثروت، ملك قورة، إنعام سالوسة، ومحمد محمود، ميار الغيطي، أحمد سلطان وسلوى عثمان ومحمد محمود وأحمد محيي وإخراج وليد الحلفاوي.

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