(صور) .. رانيا يوسف تدعم ضحايا التحرش وتهاجم ظاهرة الاغتصاب والعنف ضد المرأة

شنّت الفنانة رانيا يوسف هجومًا كبيرًا ضد ظاهرة الاغتصاب وممارسة العنف والكراهية ضد المرأة بمجموعة من الصور، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"

وكتبت "رانيا": "ظاهرة الاغتصاب هي الميل الي ممارسة العنف والكراهية ضد الستات كجزء من الثقافة والعادات اليومية، دول ست أنماط شخصيات من ضمن شخصيات كتير حوالينا بيدعموا ثقافة الاغتصاب، دعمك بشكل غير مباشر للمعتدي يعني مساهمتك المباشرة في انتشار العنف الجنسي ".

وكانت قد توجهت رانيا يوسف بالشكر للقضاء المصري بعد إصدار النيابة العامة قرار حبس 7 متهمين احتياطيًّا لتعديهم على فتاة بمنطقة ميت غمر، حيث كتبت عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام": "شكرًا القضاء المصري والنائب العام والنيابة العامة المصرية على سرعة الاستجابة في

واقعة فتاة ميت غمر.

وأضافت: شكرًا على الأمل أن بلدنا بتغيير للأحسن والتقدم للمسقبل والفكر المتحضر، نتمتي أن تنتهي ظاهرة التحرش يومًا ما، وأن يخاف كل شخص يستحل لنفسه التحرش اللفظي والجسدي والمعنوي لأي شخص سواء في أرض الواقع او عبر منصات التواصل الاجتماعي.

واستكملت: بقول لكل بنت ماتخافيش وخليكي قويه بانك تبلغي عن اي تحرش حدث معاكي ، وتبرير التحرش لا يقل عن التحرش في الجريمه ولازم أن يكون له أيضا عقوبه حتى لو وصلت إلى دخولهم إلى مستشفى الأمراض العقلية والنفسية والسجن أيضا لأنه يستحل للمتحرش التحرش ".

تفاصيل واقعة فتاة ميت غمر:.

"أمرت النيابة العامة بحبس 7 متهمين احتياطيًّا لتعديهم على فتاة بمنطقة ميت غمر، حيث كانت «النيابة العامة» قد أُخطرت يوم الثاني عشر من شهر ديسمبر الجاري بشكوى فتاة استمعت إلى شهادتها حول ملاحقة سبعة فتيان لها خلال سيرها بطريق عام بمنطقة (ميت غمر)، وملامستهم جسدها ومواطن عفتها وإثارة المارَّة ضدها حالَ استقلال خمسة منهم سيارة واثنين دراجة آلية، فدلفت إلى مقهى لتفاديهم، ثم لما خرجت منه ظانَّةً انصرافهم فُوجِئَت باستمرار تتبعهم لها وموالاة التعدي عليها فتوارت بمعرض للسيارات ساعدها مالكه بتدبير وسيلة لنقلها إلى محل إقامتها ".

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وفي صعيد آخر، تعاقدت الفنانة رانيا يوسف على بطولة مسلسل "عش الدبابير" بطولة الفنان مصطفى شعبان وعمرو سعد والذي من المقرر أن يشارك خلال ماراثون رمضان المقبل2021، من تأليف ورشة عبير سليمان وإخراج أحمد خالد موسى.