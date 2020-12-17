بصورة كوميدية .. شيماء سيف تعلن شفاء زوجها من فيروس كورونا

أعلنت الفنانة شيماء سيف، بصورة كوميدية شفاء زوجها المنتج محمد كارتر من فيروس كورونا، عبرحسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وعلقت "شيماء" على الصورة:" الست الحنونه هى اللي تحمي جوزها من الكورونا .. حمد الله على سلامتك يا غالى ".

اقرأ .. كارتر يعاني من وعكة صحية وشيماء سيف تطلب له الدعاء

وكان قد تعرض المنتج محمد كارتر لوعكة صحية مؤخراً، حيث أعلنت زوجته الفنانة شيماء سيف، من خلال خاصية

"الإستوري"، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وكتبت "شيماء": "سلامتك يا حبيبي ألف مليون سلامة عليك.. إن شاء الله هتخف وتبقى زي الفل.. قدر الله وماشاء فعل.. دعواتكم".

اقرأ ايضاً .. بسبب فستانها الأسود الأخير.. توقعات حول "حمل" شيماء سيف

كانت قد شاركت في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "الزوجة 18" من

بطولة حسن الرداد، ناهد السباعي، هيدي كرم، سلوى محمد ‏علي، سلوى خطاب، محمود البزاوي، هيدي كرم، مريهان مجدي، محمود الليثي، كتابته أمين جمال، تأليف محمد أبو السعد، خالدأبو بكر، وليد أبو المجد، إخراج مصطفى ‏فكري، إنتاج ممدوح ‏شاهين‏.

وتدور أحداث المسلسل حول "حمزة" رجل متعدد الزيجات والذي يجسد شخصيته الفنان حسن الرداد، في كل مرة يتزوج امرأة ويتخلص منها على طريقته الخاصة عندما يمل منها، وقد يجمع بين أكثر من زيجة في نفس الوقت، إلى أن تأتي الزيجة رقم 18 لتضع حدًا لاستهتاره وتلاعبه بالنساء.