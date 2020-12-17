أفغانستان تحظر لعبة “ببجي” بسبب تأثيرها السلبي

كتبت أسماء لمنور في الخميس 17 ديسمبر 2020 09:17 مساءً - منذ ساعتين

لحقت أفغانستان بركب الدول التي حظرت لعبة “ببجي”الشهيرة” ، إذ اعلنت أفغانستان عن حظر لعبة “ببجي” رسميا، اليوم الخميس، وقد سبقها في تطبيق الحظر دول عدة مثل العراق والأردن والصين ونيبال والهند.

وقالت الهيئة التنظيمية للاتصالات في أفغانستان، في بيان لها، الخميس، إنه سوف يتم حظر لعبة ببجي، التي يتم تحميلها على الهاتف المحمول، في أنحاء البلاد، عقب ورود شكاوى من لجنة الاتصالات والنقل بالبرلمان ومؤسسات أخرى.

وصرح مدير الهيئة عمر منصور انصاري في بيان بأنه تم اتخاذ القرار بعد ” تحليل شامل” على” أساس مؤقت في مراعاة لوجهات النظر الاجتماعية والأمنية”.

وأضاف أن الهيئة مستمرة في تحقيقاتها ومشاوراتها للتوصل لحل دائم.

وقالت الهيئة إنها سوف تحدد وتحلل جميع الألعاب الأخرى في البلاد التي لها تأثير سلبي على الأطفال والشباب الصغير.

ويشار إلى أن الكثير من الأفغان، وخاصة صغار السن، يلعبون لعبة ببجي، التي تم حظرها في دول عدة من بينها الهند والصين لأسباب مختلفة.

وظهرت اللعبة الإلكترونية في عام 2017 وانتشرت على نطاقٍ واسع في عدد من الدول العربية، إذ تتوفر فيها خاصية اللعب الجماعي الذي يتيح للاعبين الهبوط الافتراضي بواسطة مظلات على جزيرة ومن ثم البحث عن أسلحة ووسائل قتالية لاستخدامها من أجل إبادة الآخرين وتحقيق النصر.

وقد حذر عدد من المتخصصين في الطب النفسي من خطر اللعبة التي قد تستغرق ساعات طويلة قبل الانتهاء منها، ما يسهل الوقوع في فخ إدمانها، إلى جانب تكلفتها النفسية التي قد تتجلى في أعراض مثل القلق والتشنج العصبي والأرق.

وكان العراق قد بادر إلى حظر اللعبة قبل شهور فيما أصبح الأردن ثاني دولة عربية تتخذ قرار الحظر.

كما استجابت حكومات دول أخرى غير عربية لمطالب الحظر ومنها الصين ونيبال والهند، الأمر الذي لم يمر دون عاصفة من الجدل في كل من هذه البلدان.