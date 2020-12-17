تَسمُّم بالزئبق والزرنيخ.. روبي ويليمز “كاد أن يموت في أيّة لحظة”!

متابعة بتجـــــــــرد: أفاد المغني روبي ويليامز (46 عاماً) أنه كاد أن يموت في أيّة لحظة من التسمم بالزئبق والزرنيخ بعد اتباعه نظاماً غذائيّاً غني بالمأكولات بحرية. وكشف أنّ زوجته عايدة فيلد (41 عاماً) أنقظت حياته بسبب إلحاحها على إجرائه بعض الفحوصات الصحية الروتينيّة.

استذكر الأخير هذه الحادثة خلال مقابلة أجراها عبر الراديو، قائلاً: “كنت أتناول السمك مرتين في اليوم وتبيّن أنني أعاني من أعلى نسبة تسمّم بالزئبق يشهدها طبيبي طيلة مسيرته المهنية”، وفق ما نقل موقع “الديلي ميل” البريطاني.

وتابع: “لقد أجريت فحص الزئبق لأن زوجتي عصابية ودقيقة جدّاً فيما يخصّ هذا الموضوع وتجري كافة أنواع الاختبارات طوال الوقت. على كل حال الحمد لله! كدت أموت في أيّة لحظة من التسمم بالزئبق والزرنيخ، لذا توجّهت نحو نظام غذائي نباتي في اليوم التالي!”.

وهذه المرة الثانية خلال هذا الأسبوع التي ينسب فيها روبي الفضل إلى زوجته لإنقاذ حياته. ففي الأسبوع الماضي، تأثّر المغني عندما سئل عن زوجته وأجاب: “أستذكر 15 عاماً من كوني مع زوجتي. لقد أعادت لي الحياة. وها أنا أتأثر أمامكم على التلفاز. لقد فعلت ذلك بالتأكيد”.

وعلّق صديق روبي، ديفيد واليامز، أنّ المغني كان “بائساً” قبل أن “يقع في حب” زوجته وتكوّن أسرة معها. ويذكر أنّ لدى الثنائي، الذي تزوج في عام 2010، 4 أولاد: ثيودورا (8 أعوام) وشارلتون (6 أعوام) وكوليت (عامان). وفي وقت سابق من هذا العام استقبلا ابنهما لثاني الذي ولد عن طريق الأم البديلة عينها التي أنجبت ابنتهما كوليت.