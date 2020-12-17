متابعة بتجــــــــــرد: اختار الفنان وائل جسار العاصمة المصرية القاهرة، لتكون مقراً للاحتفال بليلة رأس العام الجديد 2021، حيث تعاقد على إحياء حفلين، الأوّل بأحد فنادق منطقة التجمع الخامس، والآخر بأحد فنادق منطقة وسط القاهرة.
وسيقدّم وائل جسار خلال هذه الأمسية أجمل أغنياته الرومانسية القديمة والجديدة ليسعد جمهوره بحفلتين يودعون خلالهما عاماً مضى، متمنين آخر أفضل منه.
على صعيد آخر، يستعد وائل جسار لطرح أغنية جديدة تحمل عنوان “ولا في الأحلام”، من كلمات الشاعر أحمد قطوط، ألحان أحمد زعيم، وتوزيع شريف منصور، وسيتم إصدارها على طريقة الفيديو كليب بالتعاون مع شركة “لايف ستايلز ستوديوز”.
كانت هذه تفاصيل خبر وائل جسار يستقبل العام الجديد في مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.