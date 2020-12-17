مالوما بصور جديدة تتصدّر محركات البحث

متابعة بتجــــــــــرد: نشر النجم الكولومبي العالمي مالوما صورًا جديدة التقطت له على أحد الشواطئ.

وظهر مالوما في الصور في لقطات نالت استحسان الجمهور ومحبّيه وتحديدًا المعجبات الاتي انهلن عليه بالتعليقات عبر حسابه الشخصي على موقع “إنستجرام”.

صور مالوما سرعان ما تصدّرت صفحات الأكثر تداولاً إلكترونيًا، فكعادته يغزو “محبوب الجماهير” الإنترنت مع كل صورة جديدة له يشارك الجمهور بها.

وكان مالوما قد طرح مؤخرًا كليب Pa’ Ti و Lonely بمشاركة النجمة العالمية جنيفر لوبيز وحقق العمل أكثر من 30 مليون مشاهدة في أيام قليلة.

نفيد بالذكر أن مالوما فاجأ منذ فترة جمهوره بطرح ألبومه PAPI JUANCHO، وهو الألبوم الخامس في مشواره الفني.

ويعتبر مالوما من أشهر الفنانين العالميين على الإطلاق حيث يتمتّع بشعبية واسعة في مختلف أنحاء الأرض وهو ما يظهر بوضوح في حفلاته التي تستقطب الملايين يوميًا، كما حصل مؤخرًا على جائزة فنان العام اللاتيني وجائزة أفضل أغنية لاتينية عن أغنيته الشهيرة “هاواي” التي حققت أكثر من 500 مليون مشاهدة منذ طرحها في يوليو الماضي.