“حلوه عنيه”.. هيثم سعيد يطرح أجمل كليباته مع لايف ستايلز ستوديوز

متابعة بتجـــــــــــرد: طرحت شركة “لايف ستايلز ستوديوز” فيديو كليب “حلوة عينيه” للفنان المصري هيثم سعيد، وذلك بعد أن تم تصويره في لبنان تحت إدارة المخرج فادي حداد.

أغنية “حلوة عينيه” رومانسية إيقاعية بإمتياز، وهي من كلمات محمد الغنيمي، ألحان أحمد أبو زيد وتوزيع كريم أسامة وميكس وماستر ماهر صالح، أداها هيثم بأسلوبه المختلف ضمن خلطة سحرية ما بين الإحساس في الأداء، والكلمة العاطفية واللحن المميز.

أمّا على صعيد الصورة، أطل هيثم سعيد في الكليب بجرعة زائدة من الرومانسية ضمن مشاهد عاطفية جمعته مع الموديل، بالإضافة الى المجازفة بالتحليق بسماء لبنان ضمن مغامرة شيقة مع حبيبته.

وهنا يجب التنويه إلى أن المخرج فادي حداد صوّر من خلال هذا الكليب وجه لبنان الجميل، حيث يسعى من خلال أعماله التي يتم تنفيذها في لبنان إلى إبراز جمال بلد الأرز.

نفيد بالذكر أن الكليب حقق رواجًا ملحوظًا منذ الساعات الأولى على طرحه.