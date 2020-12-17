كارمن شماس: ليس هناك منافسة بيني وبين أي شخص والدخلاء يقرأون كتبي للعلن

متابعة بتجـــــــــــرد: حلّت عالمة الفلك كارمن شماس ضيفة على برنامج spot on مع الإعلامي رالف معتوق عبر إذاعة صوت كل لبنان وصوت الغد أستراليا وأكّدت أنّ أهم شيء في هذا العلم هو الوقت وهي تأخذ حذرها عندما يكون اليوم ليس مناسباً وهي تعلّمته عندما هاجرت إلى كولومبيا في أيام الحرب مع زوجها.

كارمن قالت أنّ علم الفلك مختلف تماماً عن التبصير الذي يقوم به الكثيرين مؤكدة أنها لا تؤمن بهذا الأمروكانت تعتبره منذ صغرها غير صحيح.

أشارت كارمن إلى أنّ هناك الكثيرين يقومون بترجمة كتب لعلماء فلك من الخارج، وكشفت أنّ هناك أحد الأشخاص من مصر كان يطل بفيديو عبر يوتيوب ويقرأ الأبراج الخاصة بها وقامت بتقديم شكوى لموقع يوتيوب حيث قاموا بإغلاق القناة الخاصة به.

قبل سفرها كان من المفترض أن تدخل كارمن اختصاص الطب لكنها تعرّفت على زوجها وبدأت الحرب فاختارت الهجرة وفي ذلك الوقت كانت تتابع شخصية واحدة في الفلك الأميركية ليندا غودمان ولم يكن هناك علماء فلك عرب، أما اليوم فتتابع أشخاص من كولومبيا وأميركي وهم يُجرون أبحاث لتاريخ الكواكب والأحداث وهو أمر يهمها بتأثير الكواكب.

منذ السنة الماضية توقفت عن إصدار كتاب خاص بها لأن اتجاه الجمهور اتّجه لمواقع التواصل ويوتيوب ففضّلت أن تطل عبر فيديو لأنّ الكتاب يتطلّب وقت طويل من أجل كتابته ولم تعد تستطيع اللحاق بالموعد المناسب، وهي افتتحت قناتها عندما بدأ تراجع محطة المستقبل ولا مانع لديها من الإطلالة عبر اي محطة تقدّم لها حقوقها التي تلائم مسيرتها وخبرتها.

كارمن قالت أنّه لديها مكتب استشارات في كولومبيا بعد أن عاشت فيها لمدة 12 عاماً وأصبح لديها مصداقية هناك حيث كان يطلب رأيها في أي سباق رئاسي يحصل وتوقعاتها كانت تصيب دائماً لأن الوقت هناك مهم جداً ولديهم تقدّم كبير في هذا الأمر.

وعن الانتخابات الأميركية قالت كارمن أن الكفة كانت تميل لصالح دونالد ترامب فلكياً وهي عبّرت عن ذلك عبر تويتر وتعرّضت لهجوم لكن ذلك ليس رأيها بل بحسب أوراق علم الفلك وهي حتى اليوم ترى حظوظ ترامب كبيرة إلا في حال تخلّى هو عن ذلك.

أما الوضع في لبنان فهي ترى أنّ الأمر أصبح أكبر من شخص أو اثنين أو مشكلة أبراج بل الخلاث للبلد هو في قياة حيادية تحترم الجميع وتُقدر انتماءات الناس لذلك فالوضع معقد وصعب.

دخولها إلى قناة المستقبل كان عن طريق وسيط تواصل مع علي جابر المدير التنفيذي في وقتها وتم طلب منها أبراج يومية بشكل مباشر على الهواء إضافة إلى اتصالات فأبدت موافقتها واستطاعتها على القيام بذلك، وفي وقتها تم تغيير في شكلها وتدريبها على الظهور أمام الكاميرا وبعد حوالي شهر بدأت.

تحسم كارمن الجدل وتقول أنه ليس هناك منافسة بينها وبين أي أحد مؤكدة أنها لا تتابع ماغي فرح ولم تقم بمشاهدتها ولا مرة مشيرة إلى أن كل شخص لديه أسلوبه في تقديم الأبراج لكن اختلاف النتيجة بين سلبية وإيجابية تظهر مشكلة في من يعرضها.

كشفت كارمن أنها على معرفة شخصية بجميع أصحاب التوقعات وتواصلت مع ماغي فرح عند مرضها واطمأنت عليها وعبرت عن إعجابها بميشال حايك ووصفت ما يقوله بالإلهام وهو شخص قوي.

ارتباط الأحجار بالحظ ليس هناك دليل عليه لكن الحجر يحمل طاقة إنما تأثيرها على حياة الإنسان ليس واضحاً حتى الآن.

ربنا خلق النظام الشمسي للتوقيت، عندما يكون هناك حركة مهمة أو كبيرة جداً بين الكواكب ويدخل أحدها إلى برج أو يتراجع آخر وهذا ما يؤثر جيولوجياً على الأرض لأن الإنسان ومصيره معلقان بالكواكب وأي تغير فيها يُحدث تأثيراً.

البرج الطالع أو الصاعد هو بحسب الساعة التي يلد فيها الإنسان والمكان وسنة ولحظة الولادة تؤثر في معرفة برج الصاعد وهو من يُعطي الشكل للشخص وهذا الأمر عبارة عن حسابات صعبة.

الأبراج الأكثر قيادية: العقرب، السرطان، الحمل ، الجدي

الأبراج التبعية: الميزان، السرطان، الحوت

الأبراج الابتكارية: القوس، الثور، الميزان ، الجوزاء، الدلو

برج العذراء منطقي ودقيق يحب التنظيم خاصة في عمله ولا يُحبّذ أن يتم استعجاله في شيء ولا يحب أن يتم فرض عليه أي شيء ولديه شبه مع العقرب لديهم دقة ملاحظة.

برج لبنان العقرب وهو تبعاً ليوم استقلاله في 22 تشرين الثاني/ نوفمبر وهذا بحسب الخارطة الفلكية

الأشخاص التي تلتقي بشكل عام هي الترابية مع بعضها، الهوائية مع بعضها، المائية مع بعضها لكن في الكثير من الأحيان هناك استثناءات.

تاريخ الولادة ومدينتها والساعة وهي تستطيع أن تقدم لهم تفاصيل بحسب جدول خاص يكون بين أيديها.

توقعت الأبراج:

برج الحمل: ليست سنة سيئة سيعمل على العلاقات العامة سيخسر صداقة معينة ومهمة وسيجد شخص بديل على صعيد الدعم لكنها أفضل من 2020، جيد عاطفياً.

برج الثور: كوكب أورانوس يتعبه منذ سنة أو سنتين وباقي معه 4 سنوات قادمة وهناك احتمال أن يحظى بمسؤولية كبيرة وإذا كان مجتهد ستأتي نجوميته

الجوزاء: سنة ناجحة مدعوم من المشتري وزحل هناك حركة خسوف وكسوف والأخيرة تقع على محور علاقات من الممكن أن يخسر علاقة ويريد أن ينتبه على عقد عمل.

السرطان: سيرتاح هذه السنة من زحل الذي كان متعباً بالسنبة له لسنتين ويجد حلولاً للعديد من الأمورخاصة المصرفية والمالية، يريد أن يعمل على الأمور النفسية والمعنوية.

الأسد: مشكلة بسنة 2021 سيدخل إلى البرج ويبقى حوالي سنتين أو ثلاثة تتضمّن الكثير من التقلبات ومواليد تموز لديهم حماية هذه السنة والعمل الذي ترتبط به يجب أن تحافظ عليه تحافظ عليه.

العذراء: سنة جيدة، كوكب المشتري ببيت الصحة والعمل واحتمال الانتقال لمرحلة أفضل صحياً ومهنياً وفرص كثيرة لكنها لا تأتي على طبق من فضة وهناك سنتين المفروض أن تكون إيجابية، عاطفياً جيّد لديه مسؤوليات على صعيد العائلة إذا أهملها سيكون هناك عذاب، وإذا أهمل عمله فالصعوبة تزداد لأنّ محور الكسوف لديه، احتمال ظهور مشكلة عند أحد الوالدين.

الميزان:سنة يكون مبدع، ويجب الانتباه في حال مواليد هذا البرج لم يكونوا ينتظرون مولوداً جديداً سيأتي ذلك، أمور عاطفية جميلة ومن الممكن أن يخسر البعض علاقة موجودين فيها لأن المشتري وزحل موجودان ببيت العاطفة، المتزوّج سيتعب مع أولاده.

العقرب:سنة غريبة عجيبة منزلياً وعائلياً، تنتظره هجرة في حال كان يفكر في الموضوع، احتمال يتزوّج أو يطلق ولديه الكثير من التغيرات.

القوس:لديه حالة كسوف وهي من السنوات المهمة ويقرع باب التغيير الذي لا يتوقعه، علاقاته معرّضة للتغيير(زواج أو عمل)، وحياته الصحية بحاجة لاهتمام، عمل جديد جميل

الجدي: يرتاح من زحل منذ 3 سنوات، الكسوف سيؤثر على حالته النفسية يجب أن ينتبه لها ولديه بعض المفاجآت على الصعيد العاطفي.

الدلو:يصل زحل في 17 ديسمبر إلى البرج والمشتري في 19 تجعل هناك تغييرات جذرية كبيرة وهناك مفاجأة جميلة إذا كان من مواليد كانون الأول.

الحوت:محور سنة 2021 هي العائلة ضد المسؤوليات وجب الإهتمام بأحد الوالدين، أموره الدراسية والمهنية معرّضة للانتقال من مكتب إلى آخر أو من جامعة إلى أخرى، وبحاجة إلى تعزيز حالته النفسية.

أفضل أبراج: الجوزاء، الميزان

أسوأ أبراج: الأسد، الدلو، القوس، الجوزاء