هكذا جاءت زيجات نجوم الفن في زمن كورونا

متابعة بتجـــــــــرد: أيام تفصلنا عن نهاية عام 2020 واستقبال العام الجديد، في ظل كابوس يعيشه العالم بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وترقب الجميع لنتائج اللقاحات التي تم الإعلان عنها مؤخرا، من أجل مواجهة الفيروس المستجد مع بدايات العام الجديد.

وفي ظل الجائحة فرضت الدول العديد من الإجراءات الوقائية والاحترازية، وبالتحديد فيما يخص التجمعات وحفلات الزفاف، وهو ما كان له أثره على الزيجات التي وقعت بين نجوم الفن في مصر خلال العام الجاري.

البعض اختار الانصياع لتلك الإجراءات وإقامة حفل الزفاف في نطاق ضيق للغاية، فيما قرر البعض الآخر تأجيل الأمر حتى فك القيود أو حتى تخفيفها.

ومن أشهر الزيجات التي وقعت في الوسط الفني هذا العام، كان ارتباط ياسمين صبري برجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، ذلك الأمر الذي تم قبل شهر رمضان الماضي.

وجاء الزواج في حفل عائلي اقتصر على حضور عدد بسيط من الأفراد بسبب الإجراءات الاحترازية المتبعة، ولكنه على الرغم من ذلك تسبب في جدل كبير، بسبب ما أثير عن عدم حضور والد ياسمين صبري والأسباب الحقيقية لغيابه، وهو الأمر الذي رد عليه الوالد بنفسه، مؤكدا أن عمله كطبيب يفرض عليه إجراءات احترازية خاصة، موجها التهنئة لابنته على زواجها.

ومن ياسمين صبري إلى ياسمين عبدالعزيز، التي قررت أن توثق علاقتها بزميلها أحمد العوضي وتعلن زواجها منه، تلك الزيجة التي جاءت بعد تراشق واشتباك لفظي بين العوضي وشقيق ياسمين عبدالعزيز.

في ظل رفض الأخ للعلاقة التي تجمع العوضي بشقيقته، واتهمه بكونه يسعى إلى استغلال ياسمين عبد العزيز ونجوميتها، وهو ما رد عليه العوضي في البداية ثم تجاهله.

وأعلن الثنائي عن الزواج عبر حساباتهما على السوشيال ميديا، بعدما قاما بتغيير حالاتهما الاجتماعية دون أن يكون هناك احتفال أو زفاف.

دُرة اختارت الارتباط أخيرا في العام الحالي، بعدما احتفلت بزفافها على رجل الأعمال هاني سعد، وهو الزواج الذي أقيم بمدينة الجونة بعد أيام من انتهاء المهرجان السينمائي.

وتسبب الزواج في جدل كبير خاصة في تونس، بعدما قيل إن دُرة هي الزوجة الثانية لزوجها، وهو ما يجرمه القانون التونسي، قبل أن تخرج دُرة في مداخلة عبر إذاعة تونسية لترد على الأمر للمرة الأولى والأخيرة، وتؤكد أن زوجها حالته الاجتماعية هي مطلق، وبالتالي فهي ليست زوجة ثانية، مطالبة الجميع باحترام خصوصيتها.

العام الحالي شهد زواج هنادي مهنا والفنان أحمد خالد صالح، بعدما اختار الثنائي أن ينتظرا حتى فك القيود الخاصة بالسفر، وأقاما الزفاف بالفعل بعد السماح بالسفر، حيث أمضيا شهر العسل خارج مصر.

ولم يسلم زفاف الثنائي من الأزمات، بعدما تسبب في مشكلة مع نقابة الموسيقيين بسبب حضور حمو بيكا إلى حفل الزفاف، هو وعدد من مطربي المهرجانات، ما دفع النقابة لإصدار بيان استنكاري.

وفي مشهد سينمائي تلقت الفنانة بشرى عرضا للزواج في ختام مهرجان الجونة السينمائي، بعدما اصطحبها خالد الصاوي إلى حيث يقف الشخص الراغب في الزواج منها.

ومع نهاية العام الجاري، أقامت بشرى عقد القران داخل المنزل دون أن يكون هناك أية أجواء خاصة بالزفاف أو حضور لأي من أعضاء الوسط الفني.

كما شهد العام الجاري زواج غادة عبدالرازق من المصور هيثم زنيتا، وهو الأمر الذي حدث في كواليس تصوير مسلسلها الرمضاني “سلطانة المعز”، كما تم تصوير مشهد زفافهما خلال أحداث العمل، وقررت مفاجأة الجمهور بالزيجة الـ 12 مع نهاية شهر رمضان.

ومن بين الزيجات التي تمت في العام الحالي أيضا كان زواج غادة رجب، وكذلك عقد قران محمود العسيلي وزواج مطرب المهرجانات حمو بيكا والمطرب المصري محمد الشرنوبي.