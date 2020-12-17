إيدي ميرفي يعود لـ"الأمير أكيم" بعد 32 عاما

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بعد مرور أكثر من 30 عاما، يعود الممثل الكوميدي إيدي ميرفي لتقديم شخصية "الأمير أكيم" في فيلم Coming 2 America.

ووفقًا لموقع "ياهو" البريطاني، صدر الفيلم الكلاسيكي Coming to America عام 1988، وكان من أوائل الأفلام التي صنعت شهرة "ميرفي"، ولذلك يمثل خبر عودته بجزء ثانِ أمرًا حماسيًا.

وكان من المفترض طرح الفيلم المنتظر للعرض المسرحي هذا العام، ولكن الموقع، أكد أن العمل المنتظر سوف يصدر على شبكة "أمازون برايم" حصريًا، بعد صفقة ضخمة تمت بين شبكة البث الإلكتروني وشركة "بارامونت" المنتجة للفيلم.





ويتناول الفيلم الجديد، اكتشاف "الأمير أكيم" أنه والد قبل أن يرث الحكم شرعياً ويتحول إلى ملك؛ فيذهب في رحلة إلى نيويورك ليتواصل مع ابنه، تمهيدًا لأن يرث الحكم بعد وفاته.

الفيلم بطولة إيدي ميرفي، وجيرمين فاولر في دور الابن، وأرسينيو هول، في دور صديق أكيم المخلص، وجيمس إيرل جونز بدور والد أكيم.

وعلّق "ميرفي" على الخبر بقوله: "العالم بحاجة إلى الكوميديا حاليًا، وبالتالي هذا أنسب وقت يصدر فيه الفيلم".



