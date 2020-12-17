شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة 5 أفراد من طاقم Mission: Impossible ..وتوم كروز لن يتراجع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من الجدل تدور منذ أمس حول النجم العالمي توم كروز Tom Cruise ، وذلك بعدما نشرت أخبار تشير انه عنف بشدة اثنين من العاملين فى لوكيشن التصوير بسبب عدم التزامهما بالإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا، وأضاف التقرير الذى نشر أمس أن توم كروز أكد لهما أن تلك المرة بمثابة إنذار، وأى شخص لن يلتزم بأى إجراءات احترازية من فيروس كورونا سيكون مصيره الفصل التام من العمل، حيث يرغب توم فى إكمال تصويره بسلام لعرض الفيلم خلال العام المقبل بعدما تعرض لسلسلة من التأجيلات عطلت عرضه.

لكن الأزمة لم تنتهي هنا فحسب تقرير نشر اليوم علي موقع الديلي ميل استقال 5 من أفراد طاقم الفيلم بعد أن اظهر كروز غضبه للمرة الثانية، حيث دعى مصدر بعد الإعلان عن أخبار الغضب الأول، إن كان هناك "مزيد من الغضب"، وقال أحد المطلعين لصحيفة The Sun: " التوتر يتصاعد منذ شهور وكانت هذه هي القشة الأخيرة. منذ أن أصبح علنيًا ، كان هناك المزيد من الغضب".

وأضاف المصدر: "لكن توم لم يستطع تحمل المزيد بعد كل ما قطعه من صعاب لاستكمال التصوير.. إنه مستاء من أن الآخرين واللذين لا يأخذون الأمر على محمل الجد مثله".

ويسعى توم كروز إلى نقل شجاعته إلى آفاق جديدة، بحيث يصبح أول نجم هوليوود يصور في الفضاء، حيث أكدت تقارير أجنبية أن الممثل العالمي البالغ من العمر 58 عامًا، بحث في إمكانية تصوير مشهد خارج الغلاف الجوى للأرض كجزء من سلسلة أفلامه الشهيرة، وهى Mission: Impossible".

وقال مصدر لصحيفة "ذا صن" البريطانية إن توم كروز على استعداد لدفع مبالغ كبيرة لتحقيق طموحه، وقد تحدث بالفعل إلى وكالة ناسا حول مشروعه الجريء، زاعما أن وكالة ناسا تعتقد أيضًا أن خطط توم كروز المغامرة "ممكنة".