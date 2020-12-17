شكرا لقرائتكم خبر عن تركى آل الشيخ يطلق أول بروفة من أرشيف فنان العرب محمد عبده بتقنية الهولوجرام (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت الهيئة العامة للترفية بالمملكة العربية السعودية أول بروفة من نوعها لفنان عربي على قيد الحياة، بتوثيق أعمال الفنان محمد عبده، الملقب بفنان العرب وذلك بحضور المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة.

وقال القائم على هذه التجربة في التسجيل المصور الترويجي للمشروع إن محمد عبده هو أول فنان يظهر بهذه التقنية، مؤكدا أنه سيغني جميع أغنياته التي تغنى بها طوال تاريخه، ونحن نستطيع أن نغنيها في الاستديو إلى الأبد، وبإمكان الناس أن يروا محمد عبده لمئات السنين يعيد الأغاني التي تغنى بها.

وظهر الفنان محمد عبده ذاته بذات التقنية ليخاطب الجمهور قائلا: مساء الخير.. الليلة سنقوم بإداء نوعية جديدة من الأغاني الخفيفة الثقيلة أو الخفيفة الكلاسيك، وظهر في الفيديو الفنان محمد عبده يتابع أداء التجربة عبر الفيديو كونفرانس.

جدير بالذكر أن تقنية الهولوجرام عبارة عن عرض مرئى يقوم بإعادة إنشاء الصورة بصوره ثلاثية الأبعاد، وذلك بطريقة عالية الجودة، لتطفو الصورة فى الهواء كمجسم هلامى ثلاثـى الأبعاد ويظهر كطيف مـن الألوان يتجسد على الشكل المراد عرضه، ويتيح الهولوجرام للمستخدمين إمكانية مشاهدة الأجسام ورؤيتها من كافة الاتجاهات، يمكن استخدامه أيضا التقاط ورصد أكثر من صورة.إضافة إلى إمكانية استخدامه حاليا لعرض بعض الصور.والترويج لعدد من الأشياء فى شكل حى وملموس.

يعود تاريخ هذه التقنية إلى عام 1947 على يد العالم (دينيس غابور) لتحسين قوة تكبير الميكروسكوب الإلكترونى، وبسبب موارد الضوء المتاحة فى ذلك الوقت، والتى لم تكن متماسكة، أى آحادية اللون أدى إلى تأخير ظهور التصوير التجسيمى إلى عام 1960 وقت ظهور الليزر، وفى العام 1967 استطاع كل من العالم جيوديس اوباتنكس والعالم ايميت ليث من جامعة ميشيغان، عرض أول هولوجرام بعد العديد من التجارب.