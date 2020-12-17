شكرا لقرائتكم خبر عن القومي للمسرح المصري يعلن عن أسماء لجنة تحكيم الدورة 13 "دورة الآباء" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الفنان يوسف إسماعيل رئيس المهرجان القومي للمسرح في دورته الثالثة عشر "دورة الآباء" عن أسماء لجنة تحكيم مسابقة العروض والتي ستنطلق في 20 من ديسمبر الجاري.

وأكد رئيس المهرجان أن اللجنة العليا للمهرجان كانت حريصة في تشكيل لجنة التحكيم واختيار اعضائها على التمثيل المتكافئ لكل التخصصات المختلفة في مجال المسرح مع الحرص على تمثيل كافة الاتجاهات في عالم أبو الفنون.

وأشار إسماعيل الى أن لجنة التحكيم تتكون من كل من الدكتور أسامة أبو طالب رئيسًا وبعضوية كل من الموسيقار منير الوسمي، والفنان جمال عبد الناصر، والدكتور ومهندس الديكور صبحي السيد، والكاتب الكبير كرم النجار، والمخرج محمد أبو داوود، والفنان ومصمم الاستعرضات عاطف عوض.

وكانت إدارة المهرجان قد أعلنت في وقت سابق عن أسماء لجنة المقال النقدي والتي تكونت من كل من الدكتورة منى صفوت والدكتورة إيمان عز الدين والناقدة مايسة زكي وخالد الطويلة مقررا.

يذكر أن المهرجان القومي للمسرح في دورته الثالثة يقام باسم "دورة الآباء" وذلك للاحتفاء بجيل رواد المسرح المصري ويقام خلال الفترة من 20 ديسمبر وحتى 4 يناير 2021، بمشاركة 28 عرضا مسرحيا، وتتكون اللجنة العليا للمهرجان من الفنان القدير يوسف إسماعيل رئيسا والفنان القدير أشرف عبد الغفور والدكتورة هدى وصفي والفنان القدير محمد رياض، والناقد جرجس شكري بشاي، والمخرج حمدي حسين بكري، والفنانة هايدي عبد الخالق.