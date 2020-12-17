شكرا لقرائتكم خبر عن يارا تحتفل بأعياد الكريسماس بالزرع بجانب شجرة الميلاد .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت المطربة اللبنانية يارا عن طريقة احتفالها بأعياد الكريسماس مؤخرًا، وذلك من خلال حسابها على موقع إنستجرام حين ظهرت عبر فيديو أثناء تزيين شجرتها بواسطة زرع قامت بزرعه، وكتبت: "شوفوا الزرع اللي زرعتهم من أوّل يوم حطّيت فيه شجرة الميلاد كيف صاروا ما شاء الله، من أحلى الأشياء بالحياة "الزّرع"، مين بيحبّ يزرع مثلي، زارعين عندكم شي بالبيت".



يارا

وكشفت المطربة اللبنانية يارا خلال الأيام الماضية عن موهبتها وحبها للطبخ، من خلال فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام، حيث ظهرت فيه بصورة الشيف، أثناء عمل الشوربة، التى تطرقت إلى مكوناتها وطريقة تحضيرها، خلال فيديو علقت عليها وكتبت : " طبخة اليوم مع "الشيف يارا" صحيّة وسريعة ومناسبة خصوصاً بأجواء الشتويّة جرّبوها".



المطربة اللبنانية يارا

وكانت أحيت النجمة اللبنانية يارا الذكري السادسة لوفاة النجمة الراحلة الشحرورة صباح، التي توفيت في مثل هذا اليوم الموافق26 نوفمبر من عام 2014، وهي واحدة من أشهر نجمات زمن الفن الجميل، حيث تميزت بصوت عذب، إلى جانب موهبتها في مجال التمثيل، ونشرت يارا فيديو لها عبر حسابها بموقع "انستجرام"، وهي تغني أغنيتها لوطنها لبنان "ألو بيروت"، معلقة :"في ذكري رحيلها ".

كما سبق وشاركت النجمة اللبنانية يارا جمهورها ومتابعيها عبر حسابها بموقع "انستجرام" بأخر استعداداتها للاحتفال بأعياد الكريسماس مبكرا، وظهرت في الفيديو وهي تزين شجرة الكريسماس وتضيئها بالأنوار، في منزلها بمدينة دبي بالإمارات العربية، خلال غنائها، معلقة على مقطع الفيديو قائلة :"وحطّينا الشجرة..والزّينة.. بعد فيه كم شغله صغيرة بدّي ظبّطها وزيد شوي وهيك.. وها هي شجرة عيد الميلاد الخاصة بي"، مما نال إعجاب عدد كبير من متابعيها موجهين لها التهاني.