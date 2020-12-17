شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا محمود ياسين تشكر محافظ بورسعيد بعد إطلاق اسم والدها على أحد الشوارع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت الفنانة رانيا محمود ياسين، عن سعادتها عقب إطلاق اسم والدها الفنان الراحل محمود ياسين على شارع طرح البحر2 في محافظة بورسعيد تكريما له، حيث إنه واحد من أبناء المحافظة، كما تقدمت بالشكر إلى المحافظ والأهالى.

ونشرت رانيا محمود ياسين، عبر حسابها بموقع فيس بوك، صورة للافتة شارع محمود ياسين، طرح البحر 2 سابقا، وعلقت:" شكرا لسيادة المحافظ لواء عادل الغضبان وشكرا لأهالي بورسعيد الكرام لتكريم ابنهم البار العاشق لمدينته بورسعيد النجم محمود ياسين الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته في الفردوس الأعلى مع الأبرار والصديقين والشهداء".



رانيا محمود ياسين عبر فيس بوك

وكانت الفنانة رانيا محمود ياسين، كشفت عن صورة نادرة من قبل جمعت والدها الفنان الراحل محمود ياسين، مع النجمين الراحلين وحش الشاشة فريد شوقى والساحر محمود عبد العزيز، نشرتها عبر حسابها على انستجرام، ظهر فيها ياسين وعبد العزيز وهما يقبلان وحش الشاشة، اتبعتها بتعليق: "حبابيى فى الفردوس الأعلى يارب".

يشار إلى أن الفنانة رانيا محمود ياسين أحيت ذكرى أربعين والدها الفنان الراحل محمود ياسين نوفمبر الماضى، عبر حسابها الشخصى على موقع "فيس بوك"، حيث كتبت فى تدوينه لها: "40 يوما على فراقك، يا أبى الغالى ستظل فى قلبى وفى روحى حتى ألقاك رحمك الله وأسكنك فسيح جناتك يارب العالمين".