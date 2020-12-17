تكريم أسامة الشيخ في احتفالية 50 سنة فن لمحمد صبحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

يكرم النجم محمد صبحي في احتفالية "50 سنة فن" المهندس أسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق، وذلك احتفالا باليوبيل الذهبي لمسيرة صبحي والتي يكرم فيها رموز الثقافة والفكر والفن والإعلام في مصر غدا الجمعة 18 ديسمبر بمدينة سنبل .

اليوبيل الذهبي لمسيرة النجم محمد صبحي ليست مجرد تكريمات ولكنها احتفالية استعراضية غنائية كتبها محمد بغدادي ، أما الأشعار فصاغها الشاعر عبدالله حسن والديكور صممه المهندس محمد الغرباوي والألحان لشريف حمدان والموسيقي التصويرية للاحتفالية صنعها هشام خرما وتصميم الجائزة للدكتور عبدالمجيد إسماعيل وتصميم لوجو الاحتفالية لأحمد إسماعيل والإخراج والرؤية الفنية للنجم محمد صبحي .

الاحتفالية ترصد الحالة الفنية التي مر بها الفنان محمد صبحي خلال نصف قرن، وتشمل قائمة المكرمين مبدعين من أجيال مختلفة ما بين رفقاء طريق وأساتذة ومعلمين وتلامذة لمحمد صبحي، وينظم الاحتفالية ويشترك فيها نجوم فرقة "ستديو الممثل" عبد الرحيم حسن وسماح السعيد وحازم القاضي ندى ماهر ومنة طارق ومحمد يوسف ومحمد سعيد وليلى فوزي وانجيلكا.