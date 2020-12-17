محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي: توفيت رينيه أمين غالي والدة المخرج يسري نصر الله، وأعلن عن الوفاة إحدى صديقات العائلة عبر حسابها بموقع "فيس بوك". وذكرت صديقة العائلة التي أعلنت خبر الوفاة أن العزاء سيقتصر على الأسرة فقط نظرًا للظروف الراهنة. من ناحية أخرى، تولى المخرج يسري نصر الله إخراج حكاية "ما تقولش لحد" آخر حلقات مسلسل "نمرة اتنين" الذي يعرض عبر إحدى المنصات الإلكترونية، وهو من بطولة منى زكي وأحمد السعدني، كتابة مريم نعوم.

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة رينيه غالي والدة المخرج يسري نصر الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.