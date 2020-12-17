محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي: نشرت صفحة شركة سينرجي عبر موقع "يوتيوب" الأغنية الدعائية لمسلسل "لؤلؤ" التي تحمل نفس الاسم وتغنيها الفنانة مي عمر . مسلسل "لؤلؤ"، يبدأ عرضه يوم 27 ديسمبر الجاري عبر قناتي ON و ON دراما. مسلسل "لؤلؤ"، بطولة مي عمر، أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل.

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| مي عمر تقتحم مجال الغناء بأغنية "لؤلؤ" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.