تزامنًا مع احتفالات الكريسماس..نجوى كرم تطرح أحدث كليباته

تستعد شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم لطرح أحدث أغنياتها "عذب قلبي" على طريقة الفيديو كليب، بالتزامن مع احتفالات الكريسماس، وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا "يوتيوب"، من إنتاج شركة روتانا وإخراج وليد ناصيف.

وفي سياق آخر، تحيي نجوى كرم حفل رأس السنة الجديدة في دبي بمشاركة نجم الأغنية ماجد المهندس، وذلك في يناير

2021، ضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوق، المقام فعالياته في الإمارات.

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وكانت آخر أنشطة نجوى الاحتفالية، خلال الشهر الماضي، عبر حفل غنائي في إحدى الفنادق الكبرى في دبي، إضافة إلى مشاركتها في لجنة تحكيم برنامج The Voice

Senior، بمشاركة أمير الغناء العربي هاني شاكر، والديفا سميرة سعيدة، ملحم زين، وحصد البرنامج نسبة مشاهدة ومشاركة عالية.

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يذكر أن نجوى كرم طرحت مؤخرًا كليب جديدًا يحمل اسم "بعشق تفاصيلك"، الذى حقق نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدة مرتفعة وتم تصويره فى عدة مناطق في لبنان بقيادة المخرج وليد ناصيف، الأغنية من كلمات أحمد ماضى، وألحان عادل العراقى، وتوزيع طونى سابا.