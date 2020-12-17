(تفاصيل) وسام المدني يروي كواليس تصوير "خان تيولا"

أفصح وسام المدني مخرج فيلم الرعب والإثارة "خان تيولا" عن كواليس الفيلم والأحداث التي دارت خلال فترة التصوير.

وقال "وسام" في تصريحات صحفية أنه تفاجئ أثناء تصوير الفيلم بتعرض الفنان الكبير محمود البزاوي لإصابة شديدة بالعين، بعد أن عانى من ارتفاع ضغط الدم وأدى هذا إلى إحمرار عينه بشكل كبير، وكان يتطلب المشهد الذي سيقوم بتصويره أن تقترب الكاميرا من وجهه بشكل كبير.

أبطال "خان تيولا" يشاركون الجمهور مشاهدة الفيلم بأحد المولات الشهيرة

وأضاف انه حاول أن تكون زاوية المشهد مختلفة بحيث ألا تظهر هذه الإصابة، بالإضافة

إلى أنه اتفق مع الفنان محمود البزاوي قبل تصوير المشهد بما يقرب من ساعة أن يحاول تناول بعض العصائر التي تخفض ضغط الدم وأن المشهد سيتم تصويره بعناية دقيقة ولم تظهر هذه الإصابة تماما.

وأنهى المدني حديثه قائلًا أن كل فريق العمل هذا اليوم كان متعاونا للغاية وكان كل منهم يعلم حجم المسئولية التي تقع عليه، وانه بالرغم من تصوير 14 ساعة متواصلة هذا اليوم إلا أن الجميع حاول أن

يوجد في موقع التصوير أجواء هادئة .

وسام المدني عن أحمد كمال: قامة كبيرة ووضع بصمة في (خان تيولا)

يشار إلى أن أحداث "خان تيولا" تدور في حقبة الأربعنيات خلال الحرب العالمية الثانية داخل أحد الفنادق بمدينة العالمين، الذي يملكه الفنان محمود البزاوي والذي يعيش مع أسرته المكونة من زوجته والتي تجسد دورها الفنانة وفاء عامر ونجله الذي يقوم بدوره الفنان علي الشجيري ونجلته التي تجسدها الفنانة الشابة زهرة الحاروفي، ويصل إليهم في أحد الليالي نزيل جديد والذي يجسد دوره الفنان نضال الشافعي، ليتفاجئ بالكثير من الأشياء داخل هذا الفندق تقلب أحداث العمل.

وشارك في بطولة العمل كل من احمد كمال ومحمد عبد الواحد وعز الاسطول ومجموعة من الفنانين الشباب.