غدًا.. حفل غنائي لـ لينا شماميان على مسرح الزمالك

تحيي الفنانة لينا شماميان، غدًا، حفلها الغنائي الجديد، على مسرح الزمالك، وذلك في إطار عودة الأنشطة الاحتفالية والغنائية على عدد من مسارح مصر.

يقام الحفل يوم الجمعة الموافق 18 ديسمبر، وذلك على مسرح الزمالك بالقاهرة، وتم تقسيم أسعار التذاكر إلى 3 فئات: تذاكر بلاتينية ٧٠٠ جنيه، ذهبية ٥٠٠ جنيه، فضية 300 جنيه".

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يذكر أن لينا، قد قدمت

أغنيتها المصرية الشهيرة "هنعيش ونشوف"، التي قدمت كتتر غنائي للمسلسل الإجتماعي "إلا أنا"، من كلمات:تامر حسين، ألحان:عمرو مصطفى، توزيع:نادر حمدي، وسجلت أكثر من 2 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وتقول كلماتها "هنعيش ونشوف معاناة وظروف .. والفرحة ح ترجع من تاني والدنيا هتبقى مصالحانى .. حالنا بيتغير فى ثوانىوفي غمضة عين فى سباق ماشيين .. وفراق وحنينالشدة تملى تقوينا …. وتبين مين قلبه عليناعلى حس الأمل اللي مالينا .. عايشين راضيين".

مسلسل "إلا أنا" للمؤلف يسرى الفخرانى، تدور أحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور 10 حلقات، وتسرد تلك القصص وقائع وأحداث حقيقية في معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة، وتتناول موضوعات مهمة مثل (الصمت الزوجى – طموح وكفاح المرأة والعنف ضد المرأة ونظرة المجتمع للمرأة المطلقة".