قبل أيام من عرضه.. طرح الأغنية الدعائية لمسلسل "لؤلؤ"

طرحت الشركة المنتجة للمسلسل الجديد "لؤلؤ"، الأغنية الدعائية له، التي حملت نفس الإسم، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

الأغنية من كلمات:سارة كمال، ألحان:هيثم نبيل، وتضمن كليب الأغنية مشاهد من المسلسل، إضافة إلى عرض مسرحي للأغنية لبطلة المسلسل الفنانة مي عمر.

"لؤلؤ" من بطولة"أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى

عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، وعدد آخر من الفنانين وتأليف محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام".

تُعرض أولى حلقات المسلسل بتاريخ 27 ديسمبر الجاري، على قنوات ON، وتدور قصته حول مطربة وتعمل فى إحدى الكباريهات، وتمر بعدة مراحل مختلفة في حياتها الشخصية والمهنية، إلى أن

تصل إلى مرحلة كبيرة من النجومية والشهرة والثراء.

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وشاركت مي أخيرا، في مسلسل "ألفتوة"، الذي تم عرضه خلال الموسم الرمضاني الماضي، بجانب كلا من " ياسر جلال، أحمد صلاح حسنى، نجلاء بدر، رياض الخولى، هنادى مهنى، أحمد خالد صالح، أحمد خليل، ضياء عبد الخالق، إنعام سالوسة، مها نصار، عايدة رياض، محمود حافظ، ليلى أحمد زاهر، أحمد جمال سعيد، مجدى فكرى، عهدى صادق".