السبت..حفل غنائي لـ أم كلثوم في أوبرا دمنهور

يستقبل مسرح أوبرا دمنهور، حفل غنائي ساهر لكوكب الشرق أم كلثوم، وذلك في إطار عودة الأنشطة الغنائية والاحتفالية هناك.

يقام الحفل يوم السبت الموافق 20 ديسمبر، في تمام الساعة الـ 8 مساءً، وتم تقسيم أسعار التذاكر إلى فئتين:الأولى بقيمة 45 جنيه، والثانية بقيمة 85 جنيه، واقترب نفاد تذاكر الحفل بعد أيام من طرحها للبيع.

تم تقديم حفل غنائي ضخم لكوكب الشرق أم

كلثوم بتقنية "هولوجرام"، وذلك على مسرح قصر عابدين التاريخي المنارة، وشهد الحفل حضور كامل العدد، مع تطبيق كامل للإجراءات الوقائية والتباعد الإجتماعي وتوفير وسائل التعقيم، حفاظاً على سلامة الحضور.

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تقدم الأوبرا المصريةفي جميع فروعها، عدد من حفلات مطربي الزمن

الجميل على عدد من مسارحها، أبرزهم كوكب الشرق أم كلثوم، العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ، موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب.

وأعادت دار الأوبرا المصرية بفروعها، جزءًا كبيرًا من أنشطتها الفنية والغنائية، بعد قرار رفع الحظر، مع أخذ الاحتياطات الوقائية الكاملة للمسارح والعروض، إذ إنه غير مسموح بالدخول دون ارتداء الكمامات، والالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم، والالتزام بإجراءت قياس الحرارة بواسطة المختص، وضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور، وغير مسموح بتحريك المقاعد، بالإضافة إلى منع التصوير داخل قاعة الحفل.