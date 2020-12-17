يقام العرض المسرحي "للإيجار" على مسرح النهار بالسيدة زينب، في تمام الساعة الثامنة مساء الأحد المقبل، وذلك ضمن فعاليات الدورة الخامسة بـ مهرجان نقابة المهن التمثيلة المسرحي (التجربة الأولى) برئاسة الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية.
أقرأ أيضًا \\ تفاصيل وموعد عرض كازينو السهرة بمسرح النهار
ويشار إلى أن عرض "للإيجار" عن رواية الدفع المؤجل، للروائيس. اس فورست، إعداد دكتور سحر الدنجاوي، إخراج كريم البسطي.
وكان انطلق حفل الافتتاح الإثنين الماضي بتكريم الفنان القدير عبدالرحمن أبوزهرة، كما تضم لجنة تحكيم مهرجان نقابة المهن التمثيلية الدورة الخامسة، كلًا من المخرجين سامح عبدالعزيز، وإبراهيم فخر، وأحمد خالد أمين، وهشام
يذكر أنه تم قبول عدد من المسرحيات لتنافس في الدورة الخامسة، وهي: ملحمة السويس، إخراج محمد زكي، الحلبة، إخراج محمد فاروق، الفراشات، إخراج رامي نادر، كازينو السهرة السعيدة، إخراج محمد صلاح طافش، المصنع، إخراج مصطفى عسكر، للإيجار، إخراج كريم البسطي، قصة عادية جدًا، إخراج محمد عبدالوارث.
كانت هذه تفاصيل خبر تفاصيل وموعد عرض "للإيجار" ضمن فعاليات مهرجان المهن التمثيلة المسرحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.