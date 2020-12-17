في أقل من 24 ساعة.. ديانا حداد تسجل أكثر من 40 ألف بأغنية "درب المحبة"

حصدت الفنانة ديانا حداد، بأغنيتها الجديدة "درب المحبة"، أكثر من 40 ألف مشاهدة، وذلك في أقل من 24 ساعة على طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
الأغنية من أشعار : مانع بن سعيد العتيبه، ألحان وتوزيع : ميثم علاء الدين، وتقول كلماتها"كل دَربْ ويا حبيبي لَهْ نِهايه ِغير دَربك في المحبه ما انتهابي ماخذٍ إيدي بإيدك من البداية لين آخر حِلم يالغالي مشابي يا صباحي فيالمحبة یا مسایه فيك أُنسي وفيك يالغالي عذابي أنت عِلّة خافقي وانته دوايه وأنت مِن أول إلى آخر حسابي".
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يذكر ان آخر إصدارات ديانا الغنائية، كانت من خلال أغنية "مايتعبني"، التي تم طرحها خلال يوليو الماضي، وسجلت أكثر من 60 ألف مشاهدة عبر "يوتيوب"، الأغنية من
إضافة إلى أغنية "أنا طالبك"، التي قدمتها "لايف"، في إحدى حفلاتها الجماهيري، وسجلت أكثر من 60 ألف مشاهدة عبر "يوتيوب"، وتقول كلماتها"أنا طالبك ياربي يارحمن يامعتلي قيود الحديد في رجلي عسا الله يحل قيادي صلاة الفروض بصلي علي سيدي يا محمد قيود الحديد في رجلي عسا الله يحل قيادي".
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