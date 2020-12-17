تراند اليوم : بور سعيد تطلق إسم محمود ياسين علي إحدي شوارعها – صورة

قررت محافظة بورسعيد تكريم الفنان الراحل محمود ياسين، بإطلاق اسمه على أحد شوارع المدينة.

ووجهت ابنته الفنانة رانيا محمود ياسين رسالة شكر عبر حسابها على Instagram وكتبت قائلة: “شكرا جزيلا لسيادة المحافظ لواء عادل غضبان وشكرا لأهالي بورسعيد الكرام لتكريم لابنهم البار العاشق لمدينته بورسعيد النجم محمود ياسين، الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته في الفردوس الأعلى مع الأبرار والصديقين والشهداء”.

يذكر أن الفنان محمود ياسين توفي يوم 14 أكتوبر الماضي، واستنكرت أسرته تجاهل تكريمه خلال فعاليات الدورة 42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، فيما قال محمد حفظي رئيس المهرجان خلال الاحتفال بافتتاح معرض صور كواليس أفلام فيلليني، إن وفاة الفنان محمود ياسين من أكبر الأحداث الفنية وفاته هذا العام، لم يكن مقصودا تجاهله وهو من أحد أهم الممثلين على مدار الـ 30 عام الماضيين ولا ينكر فضله على السينما ومهرجان القاهرة الذي شارك فيه كثيرا، لكن إدارة المهرجان فضلت عدم إقامة تكريم للراحلين مثلما حدث في مهرجان الجونة قبل شهر، حتى لا يكون تكرارا.



