تراند اليوم : “أحمد زاهر” أنا دكر.. إلي يمد إيدو على بنتي أقطعهالو- إتفرج

الفنان أحمد زاهر ينفى انفعاله على الصحفيين أثناء خروجه برفقة ابنته ليلي زاهر من إحدى الحفلات التكريمية، حيث أوضح الصورة الكاملة للموقف الذي تعرض له.

وعلق في مقابلة مصورة مع مجلة (الشياكة) :” لا أنا ما انفعلتش ، أولا ده ما كنش جمهور، ثانيا احنا كنا بمهرجان وبتكرم أنا وبنتي وخارجين، ففي حد بحط إيدو على بنتي وهو بيتصور، فأنا لا أقبل هذا..”

وأضاف:” مبيتهيئليش انو الجمهور يزعل مني إني أنا راجل إني أنا دكر، لو انتا عايز تيجي تتصور أهلا وسهلا على راسي سواء معايا او مع بنتي، بس اتصور باحترام، مش معناه انو فنانة مستباحاة،.. لما حد يجي يحط إيدو على بنتي ده أنا أقطعهالو..”

وجاء هذا الرد على الفيديو الذي نشر سابقا:



