تراند اليوم : يابنات الذوات اتفرجوا علي فستان “سيرين عبد النور”.. وشوفوا بكام

الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور ظهرت بفستان وصفته وسائل إعلام بأنه “أنيق”.

وبحسب موقع “في الفن” فإن الفستان من تصميم دار Dolce & Gabbana، وقد ظهرت به سيرين في الحلقة الثانية من برنامج “أنت مين”.

وقالت وسائل إعلام إن سعر الفستان يصل إلى 2750 يورو، أي ما يعادل 52 ألفا و839 جنيها مصريا.

جدير بالذكر أن سيرين عبد النور معروفة بحبها للموضة، وبأزيائها التي يتم تصميمها في بيوتات أزياء شهيرة.

وتشارك سيرين في برنامج مسابقات جديد يحمل اسم “أنت مين”، وهو النسخة العربية من برنامج كوري يحمل اسم “ذا ماسك سينغر”، القائمة فكرته الأساسية على الكشف عن هوية الفنان الذي يقدم استعراض على المسرح وهو متنكر بزي غريب يخفي ملامحه الأصلية.

ويشارك النجمة اللبنانية في البرنامج مجموعة من النجوم مثل قصي خولي، حسن الرداد، ومهند الحمدي.

وعقب الحلقة الأولى من البرنامج نشرت النجمة اللبنانية على موقع التواصل الاجتماعي موقفا جمعها بالنجم حسن الرداد معلقة “انظروا ماذا فعل بي”.

وكان الرداد قد نفذ “مقلبا” في سيرين عبد النور بإشهار مسدس في وجهها بطريقة مفاجئة باستديوهات محطة “إم بي سي” بالعاصمة اللبنانية بيروت.



