تعيين ماجد بن عبد العزيز عضوًا منتدبًا لـ MBC

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"الخليج 365" من بيروت: قرّر مجلس إدارة "مجموعة MBC" تعيين ماجد بن عبد العزيز آل ابراهيم عضوًا منتدبًا لـ "مجموعة MBC"، للقيام بالمهام المُوكلة إليه من قبل المجلس فيما يتعلّق بالمبادرات الجديدة والمشاريع المستقبلية.

كما قام مجلس الإدارة بتعيين "سام بارنيت" رئيسًا تنفيذيًا جديدًا للشركة، خلفًا لـ "مارك أنطوان داليوين"، الذي عُيِّن مستشارًا لمجلس الإدارة، للمساهمة في توجيه الرؤية الاستراتيجية، علمًا أن "بارنيت" كان أمضى أكثر من 17 عامًا في المجموعة، تنقّل خلالها في عدّة مناصب تنفيذية بارزة، كان آخرها منصب الرئيس التنفيذي – الذي شغله حتى مغادرته، أواخر ديسمبر 2019 الفائت، وهو يعود اليوم بخبراته التراكُمية ليُعزّز الفريق التنفيذي في الإدارة العليا.

في هذا السياق، تمنّى رئيس مجلس إدارة "مجموعة MBC" الشيخ وليد بن ابراهيم آل ابراهيم لكل من ماجد بن عبد العزيز آل ابراهيم، و"مارك أنطوان داليوين"، و"سام بارنيت"، التوفيق والسداد في المهام المُلقاة على عاتقهم، وشكَرَهم على تفانيهم المستمر لجعل "مجموعة MBC" رائدًا إعلاميًا عالميًا في قطاعات الإعلام الرقمي والفيديو حسب الطلب والمنصّات الحديثة لبث المحتوى والتحميل والمشاهدة.

يأتي ذلك في إطار مواكبةً للتطوّرات المتسارعة والفرص في قطاعات الإعلام الرقمي والفيديو حسب الطلب والمنصَّات الحديثة، واستعدادًا لبلوغ الأهداف الإعلامية الطَموحة لـ "رؤية 2030" في المملكة.

