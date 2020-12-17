شكرا لقرائتكم خبر عن توم كروز ينهار وينتقد طاقم Mission: Impossible فى مقطع صوتى مسرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تم تسريب مقطع صوتي للنجم العالمي توم كروز وهو يصرخ في بعض أفراد طاقم الفيلم Mission: Impossible ، بعد أن رآهم ينتهكون قواعد COVID-19 الصارمة عند التصوير.

في التسريب المليء بالكلمات البذيئة الذى حصلت عليها The Sun ، ظهر الممثل الذي يلعب دور إيثان هانت في سلسلة أفلام الحركة وهو يهدد بطرد أي أفراد استمروا في تجاهل البروتوكول وذكر أنه لن يقبل اي اعتذار من الآن فصاعدًا، قائلا "إذا رأيتك تفعل ذلك مرة أخرى ، فأنت هالك"، وخلال المقطع الصوتي يمكن سماع صراخ كروز أمام العديد من الموظفين. "وإذا قام أي شخص في هذا الطاقم بفعل ذلك ، فهذا كل شيء لدي - وأنت أيضًا وأنت أيضًا. وأنت ، لا تفعل ذلك مرة أخرى."

وأضاف توم خلال التسريب " "لقد عادوا إلى هناك في هوليوود يصنعون أفلامًا الآن بسببنا، نحن نخلق آلاف الوظائف ، انا لن اعتذار..هناك أشخاص فقدوا حياتهم.. لأن صناعتنا مغلقة..ونحن لن هذا الفيلم... هل هو مفهوم؟ إذا رأيته أحد يفعل ذلك مرة أخرى ، فهو هالك".

ميل استقال 5 من أفراد طاقم الفيلم بعد أن اظهر كروز غضبه للمرة الثانية، حيث دعى مصدر بعد الإعلان عن أخبار الغضب الأول ، ان كان هناك "مزيد من الغضب"، وقال أحد المطلعين لصحيفة The Sun: " التوتر يتصاعد منذ شهور وكانت هذه هي القشة الأخيرة. منذ أن أصبح علنيًا ، كان هناك المزيد من الغضب ".

وأضاف المصدر " لكن توم لم يستطع تحمل المزيد بعد كل ما قطعه من صعاب لاستكمال التصوير... إنه مستاء من أن الآخرين واللذين لا يأخذون الأمر على محمل الجد مثله".

ويسعى توم كروز إلى نقل شجاعته إلى آفاق جديدة، بحيث يصبح أول نجم هوليوود يصور في الفضاء، حيث أكدت تقارير أجنبية أن الممثل العالمى البالغ من العمر 58 عامًا، بحث فى إمكانية تصوير مشهد خارج الغلاف الجوى للأرض كجزء من سلسلة أفلامه الشهيرة، وهى Mission: Impossible".

وقال مصدر لصحيفة "ذا صن" البريطانية إن توم كروز على استعداد لدفع مبالغ كبيرة لتحقيق طموحه، وقد تحدث بالفعل إلى وكالة ناسا حول مشروعه الجريء، زاعما أن وكالة ناسا تعتقد أيضًا أن خطط توم كروز المغامرة "ممكنة".