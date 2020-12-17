شكرا لقرائتكم خبر عن عمر خيرت فى حفله بدار الأوبرا: "الفن هو اللى هيقضى على كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيى الموسيقار عمر خيرت حفلا موسيقيا، مساء أمس الأربعاء، بدار الأوبرا المصرية على المسرح الكبير، ومع اتخاذ إدارة الأوبرا القواعد الاحترازية تجنبا لانتشار فيروس كورونا امتلأ المسرح بالسعة المحددة.

وقدم خيرت عددا من أشهر مقطوعاته الموسيقية، منهم مسألة مبدأ، ليلة القبض علي فاطمة، فيها حاجة حلوة، البخيل وأنا، الخواجة عبد القادر، كما قدم الموسيقار تحيه للقوات المسلحة والشرطة قبل عزفة مقطوعة "إعدام ميت"، وقال خيرت فى أحد الفواصل لجمهوره "الفن هو اللى هيقضى على كورونا".

جدير بالذكر أن دار الأوبرا المصرية تحيى ذكرى رحيل الموسيقار فريد الأطرش حيث تقدم الفرقة القومية العربية للموسيقي حفلًا بقيادة المايسترو حازم القصبجي في الثامنة مساء اليوم الخميس على المسرح الكبير، ويتضمن البرنامج باقة من ألحان الموسيقار الراحل والتى أثرت مكتبة الموسيقى العربية، منها موسيقى لحن الخلود، قلبى ومفتاحه، أحبك يانى، أحبابنا يا عين، أنت واحشنى، يا حبايبى يا غاليين، أوبريت متقولش لحد، موسيقى توته، مايكونش ده، كلمة عتاب، أول همسة، بقى عايز تنساني، يا ساعه بالوقت أجرى، فوق غصنك يا لمونه، حكاية غرامى وسنة وسنتين، أداء ابراهيم رمضان ، أميرة سعيد ، محمد طارق ، سارة زكى، محسن ابراهيم ، ريم كمال ووليد حيدر.