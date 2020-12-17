شكرا لقرائتكم خبر عن دانا حمدان تعلن إصاباتها بفيروس كورونا بعد أيام من إصابة ميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الفنانة دانا حمدان إصاباتها بفيروس كورونا، وكتبت عبر حسابها الشخصى على فيس بوك، "كورونا إيجابى". وكانت الأيام الماضية أصيبت الفنانة ميس حمدان، شقيقة دانا حيث أكدت أن الأعراض التي أصابتها كانت مغايرة تماماً لما اعتادت سماعه ممن أصابهم كوفيد 19 دفعتها إلى عمل مسحة نتيجتها ظهرت إيجابية.

دانا حمدان

كما كشفت أنها أبلغت كافة المحيطين بها ومن خالطتهم خلال الآونة الأخيرة، مؤكدة في الوقت ذاته على أن الأعراض التي مرت بها كانت بصورة متقطعة ومتقلبة، حيث بدأت في اليوم الأول بالشعور بصداع مزمن وآلام في الظهر والمفاصل، لمدة ثلاثة أيام، ثم سخونية إلا أن كل الأعراض انتهت فيما عدا آلام الظهر وطالبت الفنانة ميس حمدان الجميع من الجميع بضرورة توخي الحذر خلال الفترة القادمة، خاصة أن التجربة ليست السهلة.

وفى سياق آخر عبرت الفنانة دانا حمدان عن سعادتها لترشيح فيلم "لما بنتولد" ليمثل السينما المصرية في مسابقة أوسكار أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية، ونشرت صورة لها من كواليس الفيلم، عبر حسابها بموقع "انستجرام"، معلقة عليها قائلة :"اتاكد أهم خبر فى حياتى، خبر عظيم تم اختيار فيلم "لما بنتولد" ليكون ترشيح مصر في مسابقة اوسكار افضل فيلم ناطق بلغة اجنبية".

وتابعت، "الحمد لله الحمد لله بجد فخوره إنى من ضمن كاست الفيلم دا وبهني المخرج تامر غزت والمنتج معتز عبد الوهاب وكل زملائى الممثلين لحظة مهمة لينا كلنا فى وقت وسنة صعبه جدا أكاد أكون فقدت الأمل فيها بس الحمد لله ربنا جبر بخاطرى بالخبر دا وان شاء الله اللى جاى أحسن وأحلى".

فيلم "لما بنتولد" بطولة عمرو عابد، سلمى حسن، والمطرب أمير عيد عضو فرقة "كايروكي" فى أول مشاركة سينمائية له، وابتهال الصريطى، محمد حاتم، دانا حمدان، بسنت شوقى، الفنانة حنان سليمان والفنان القدير سامح الصريطى والموسيقى التصويرية للفيلم من تأليف شريف هوارى عضو فرقة كايروكى.