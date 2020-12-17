شكرا لقرائتكم خبر عن فولة واتقسمت نصين.. رانيا فريد شوقى فى صورة مع ابنتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة رانيا فريد شوقى جمهورها ومتابعيها بصورة جديدة تجمعها مع ابنتها ملك عوض، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، والتى تشبهها إلى حد كبير، معلقة عليها قائلة، "أحلى حضن في الدنيا ربنا يحفظ أولادنا جميعا ويبارك فيهم علي قد ما الواحد طيب لكن تيجي عند عيالي أكلك إلا الضنا مافيش أغلى منه سبحان الله فى لحظة حياتك بتتغير وتلاقى نفسك عايش عشانهم ومش فارق معاك الدنيا كل هدفك هو حمايتهم وإسعادهم ومستقبلهم اللهم استودعك فلذة كبدى فانت خير الحافظين love u my baby".



رانيا فريد شوقي

من ناحية أخرى أعربت الفنانة رانيا فريد شوقي فى وقت سابق عن سعادتها بردود الأفعال التي تلقتها عقب طرح مسلسل "قوت القلوب" مؤخرًا والذى حقق نجاحا كبيرا بإشادة الجميع.



رانيا فريد شوقي وابنتها

رانيا قالت في تصريحات لـ"الخليج 365" الحمد لله المسلسل نجح وهنأنى الكثير على شخصية ثريا الشريرة والتى قدمتها من خلاله وكانت بمثابة حركة الأحداث بين جابر طاحون وزوجها الفنان خالد زكى.

وأضافت أنها كانت سعيدة بالعمل مع كل أبطال المسلسل بداية من الفنانة ماجدة زكى وغيرها والمخرج مجدى أبو عميرة الذى قدمت معه سابقا عدد من الأعمال والتي حققت جميعها نجاحا كبيرا.

كما تشارك رانيا فى مسلسل "ضربة معلم"، من بطولة محمد رجب ورياض الخولى ومحمد عز وإنعام سالوسة ومحسن منصور ومي سليم ومحمد نجاتي، تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق.