شكرا لقرائتكم خبر عن نيكول سابا تروج لحفلها بمصر فى رأس السنة: رغم كل الحزن الحياة لازم تكمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - روجت النجمة اللبنانية نيكول سابا لحفلها فى رأس السنة فى القاهرة، ونشرت بوستر الحفل عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، معلقة عليه قائلة: "رغم كل الظروف والحزن والتوتّر الّلى حطّتنا فيها السنة دى ورغم إنها كانت ولسّه قاسية علينا عايزين ولازم نتحدّاها ونتغلب عليها لأن الحياة حتكمّل ولازم تكمّل.. والناس من حقّها تفرح وتعيش كل لحظة من حياتها".



نيكول سابا

وتابعت "عشان كده قرّرت إنى أشاركو الليلة دى ونختم فيها السنة بالفرحة وبالموسيقى وبأحلى التمنيات ونستقبل سنة جديدة بنفسيّة وروح جديدة... إن شاء الله.. أشوفكو ليلة رأس السنة فى مصر أم الدنيا.. وحشتينى.. أوى".

وكانت أعربت الفنانة نيكول سابا منذ فترة عن غضبها من سوء الأوضاع فى لبنان، وقالت فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بـ"تويتر": "ما يحدث هو موت بطىء للشعب.. موت للأعصاب وللدماغ وللأحلام وللآمال.. وبلبنان عم ينلعب على هالشى كتير منيح وعم بتمّ استغلال موضوع كورونا لأشياء سياسة أخرى. قرّبت الأمور تتوضّح وتنفجر!".

وفى سياق آخر شنت النجمة اللبنانية نيكول سابا، هجوما لاذعا على منتقدى ظهورها بدون مكياج وبدون تسريحة شعرها، قائلة: "أنا مبسوطة بحالى وعلى طبيعتى.. ! تعلموا الذوق وبعدين علقوا".

ونشرت نيكول، عبر حسابها على انستجرام، صورة لها بدون أى مكياج، صحبتها بتعليق: "هالرسالة لبعض يلى ما بيفهموا مش للكل وما عم عمّم، يعنى إذا هيك وشفتونى ساحرة على انو شعرى بدو تزبيط على شمطاء على ما بعرف شو بلا بلا، يبقى اسمحولى قلكن انكن بلا نظر، الموضوع ببساطة انتو تعودتو على الأشكال المصفصفة وميت اكستنشن على عشرين كيلو رموش على 15 كيلو بويا وميك اب والف فيلتر!! انو بلا ميك اب ما بيعجب وبلا مساوى شعر ما بيعجب، ما فالحين الا بالانتقاد عالرايح والجايى".