شكرا لقرائتكم خبر عن حساب كلبة أحمد فهمى يجمع 25 ألف متابع.. والفنان يؤكد: أعز أصدقائى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل حساب كلبة الفنان أحمد فهمى الذى يطلق عليها اسم "زيزى فهمى" عبر موقع "إنستجرام" إلى أكثر من 25 ألف متابع بعد تدشين فهمى حسابها فى فبراير الماضى، والذى وجه لها رسالة عبر حسابه الشخصى، ونشر صورة جديدة معها، مصحوبة بتعليق "الكلب هو الشىء الوحيد على وجه الأرض الذى يحبك أكثر مما يحبه بنفسه ... أنت أعز أصدقائى حبيبتى زيزى".



احمد فهمي



حساب زيزي

ويضم الحساب مجموعة من صور وفيديوهات لـ"زيزى" برفقة أحمد فهمى وزوجته النجمة هنا الزاهد، مع تعليقات، أحب والدى ووالدتى، أكره القبلات، أو صورة الكلبة مع لعبتها المفضلة بكار.



فهمي وزيزي



صورة أخرى

وكان الفنان أحمد فهمي قال خلال استضافته فى حلقة سابقة من برنامج "لايف من الدوبلكس"، الذى تقدمه أبلة فاهيتا، ويذاع على قناة ON "أول كلب فى حياتى كان يدعى روى، وكان أبى هو من أهدانى به وأطلق عليه هذا الاسم بسبب حبه فى صلاح سليم، وأنا أعتقد أن الكلاب تأخذ من صفات أصحابها فمثلا كلب آسر ياسين أعتقد أنه يتحدث الإنجليزية، وكلاب أحمد السقا جدعان جدا، مضيفا أنه يحب حسن شحاتة جدا وحازم إمام، وعن أغلى هدية أهدته إياها والدته، قال: كانت سيارة، وأهم ثلاث صفات يستمتع بها هى صريح جدا وذكى وجدع.