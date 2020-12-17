شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال يتجاوز أزمة حمو بيكا بطرح برومو دويتو جديد مع أحمد شيبة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح مطرب المهرجانات عمر كمال برومو أغنيته الجديدة مع الفنان الشعبى أحمد شيبة، ونشر فيديو من كواليس تسجيل الأغنية عبر حسابه بموقع "إنستجرام" وعلق قائلا، "أحمد شيبه وعمر كمال.. والنبى معلش تعالو ف الوش لو كارهنى ، أحسن ما ضهرى الكل بيهرى ومش حابنى"، وذلك بعد أزمته أمس مع مطرب المهرجانات حمو بيكا، التي وصلت إلى تبادل الاتهامات عبر حساباتهما بمواقع التواصل الإجتماعي.



عمر كمال واحمد شيبة

وكان رد مطرب المهرجانت عمر كمال على هجوم حمو بيكا من خلال بث مباشر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وقال: "أنا تحملت كتير جدا إهانات بعض الناس، لكن أنا ممكن أطلع أقولك يا (أبوكرش) لكن كل ده كلام قلة أدب وقلة ذوق مليش فيه ومش بحب أقولها".

وأضاف: "أنا أول أغنية اكسب منها علي قناتى كانت كانت أغنية (انتي معلمة) وكل الأغانى اللى قبل كده كنت بديها لحمو بيكا ولباقي الناس، عشان يرفعها على قناته ويكسب منها بما فيهم أغاني كانت من إنتاجى أنا، والله مكنتش باخد فلوسهم لأنى بكسب من زمان وسيبتك تاكل عيش".

من ناحية أخرى انتهى المطرب أحمد شيبة من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "اشبه واحد غيرى"، وهى من كلمات الشاعر رضا برهام، وألحان خالد سلطان، وتوزيع الموسيقى طة الحكيم، متمنيا أن تنال الأغنية إعجاب الجمهور عند طرحها وتقدم بشكل جديد ومختلف عن أعمال شيبة السابقة، بحسب تصريحات رضا برهام لـ"الخليج 365".