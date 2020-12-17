شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهد جديد لـWonder Woman 1984 قبل طرحه فى 25 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة Warner Bros. Picturesوارنر برازرز، من خلال الحساب الرسمى لـ HBO Max على موقع يوتيوب، عن فيديو ترويجى جديد لـ فيلم Wonder Woman 1984، الذى كشف عن المشهد الافتتاحى للعمل الجديد، الذى ظهرت فيه بطلة العمل أثناء طفولتها، والمصاعب التي تعاملت معها لتصل إلى ما هى عليه، العمل الذى سيطرح فى كل من دور العرض ومنصة Hbo Max يوم 25 ديسمبر الجارى.

فيلم Wonder Woman 1984 يدور حول عودة إلى الثمانينيات حيث تواجه Wonder Woman اثنين من الأعداء الجدد: Max Lord و The Cheetah.

الفيلم بطولة جال جادوت وكريس باين بطل سلسلة Star Trek، وروبن رايت الحاصلة على جائزة جولدن جلوب كأفضل ممثلة فى المسلسل التليفزيونىHouse of Cards، ودانى هوستون و الفيلم سيناريو وحوار ألان هاينبرج، وإخراج باتى جينكينز المرشحة لجائزة برايم لأفضل مخرجة عن مسلسل The Killing.

وكانت قد أعلنت شركة Warner Bros عن مواعيد الإصدار العالمية لفيلم Wonder Woman 1984، حيث إن الجزء الثاني سيظهر لأول مرة في دور السينما وعلى HBO Max في الولايات المتحدة، بـ 25 ديسمبر كما هو مخطط له، لكن في الخارج، حيث لا يتوفرHBO Max .

وكان الجزء الأول من الفيلم الذى عرض عام 2017، نجح فى تحقيق إيرادات بلغت 820 مليون دولار طوال فترة عرضه فى السينمات، بينما كانت تكلفة إنتاجه 120 مليون دولار.

وبحسب صحيفة فاريتي، فان مخرجة فيلم Wonder Woman 1984، أكدت هى وفريق عملها أثناء تواجدها في مؤتمر CCXP، في البرازيل أن الجزء الثالث من القصة الشهيرة جاهز وتم الانتهاء من كتابة السيناريو الخاص به وفي انتظار الضوء الأخضر لتصويره.