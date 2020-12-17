شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الليثى وأحمد حاتم يشاركان فى تحدى "محسود" لعمرو دياب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل عدد من النجوم تفاعلهم مع تحدى أغنية "محسود" الذى طرحه الهضبة عمرو دياب عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعى، فور طرحه برومو الأغنية، حيث طالب الهضبة جمهوره بتسجيل مقطع من البرومو بأصواتهم، قائلا "عايز أسمع أصواتكم الحلوة"، وشارك الفنان الشعبى محمود الليثى فى التحدى ونشر مقطع فيديو له خلال غنائه "محسود" على طريقته الخاصة، وكذلك انضم الفنان أحمد حاتم لقائمة النجوم المشاركين فى التحدى، ونشر فيديو له عبر حسابه بموقع "إنستجرام" خلال غنائه.

كما شارك الفنان أحمد جمال فى التحدى ونشر الأغنية عبر حسابه، مصحوبة بتعليق "وأنا قبلت التحدى"، ليرد الهضبة عليه قائلا "الله يا بوحميد أحسنت"، وكذلك الملحن خالد عز، والذى نشر مقطع فيديو وهو يردد الأغنية، ورد الهضبة عليه قائلا "الله يا خالد".

وتصدر هاشتاج "محسود" أحدث أغنيات الهضبة عمرو دياب تريند موقع تويتر وذلك بعد ساعات قليلة من طرح برومو الأغنية، والذى تصدر هو الآخر تريند موقع الفيديوهات يوتيوب فور طرحه.

"محسود" كلمات تركى آل الشيخ، لحن خالد عز، وتوزيع عادل حقي، ميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس، وستصدر ضمن ألبوم "يا أنا يا لأ" والذي سيطرح قريبًا.

وكان الهضبة قد وجه رسالة لجمهوره عبر صفحاته وحساباته عبر مواقع التواصل المختلفة، وطلب منهم غناء أغنيته الجديدة "محسود" بأصواتهم، ونشر عمرو دياب مقطع من أحدث أغنياته "محسود" والتى طرح البرومو الخاص بها أمس، وعلق عليها قائلا: "‏غنيها.. ‏عايز أسمع أصواتكم الحلوة.. محسود".