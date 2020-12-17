“إذا بليتم فاستتروا”.. أول رد من محمد رشاد على مي حلمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

في مقطع فيديو بثه عبر خاصية الاستوري بحسابه الرسمي بموقع إنستجرام، رد الفنان محمد رشاد على طليقته الإعلامية مي حلمي، التي تحدثت في مقاطع فيديو عن تجربة انفصالها عن محمد رشاد، ووصفت تجربة الطلاق بـ"المريرة" كما قالت "الخيانة صعبة والغدر صعب".

وقال "رشاد": "أنا لحد دلوقتي ساكت وكافي خيري شري ومش بجيب سيرة حد، لأن تربيتي وأخلاقي ماتسمحش إني أرد على حد سواء كان كويس أو وحش في حياتي".

وتابع: "كل تجربة اتعلمت منها ومافتحتش عنها كلام ولو فيه حد حاول يشوه سمعتي ويتكلم عني بطريقة مش كويسة وعاوز إني أرد عليه بنفس الطريقة بتاعته، أنا استحملت حاجات كتير وسكت، وإن الله حليم ستار".

واستكمل: "الناس تقدر تميز وتشوف كويس أوي مين اللي بيكدب ومين اللي بيمثل، وهفضل ساكت لحد ماشوف الشخص اللي بيحاول يستفزني ويغلطني ده عاوز يوصلني لفين معاه، ربنا يستركم ويحميكم".

واختتم حديثه قائلا: "أنا ساكت لأن ده اللي اتربيت عليه، لكن بيحتم عليا اسمي وسمعتي إن لما حد يحاول يشوه فيا إن أنا أتكلم لكن أنا برضو ساكت"

بعدها قام رشاد بكتابة "ستوري" قال فيها: "إن حليم حليم ستار، وإذا بليتم فاستتروا والسكوت مش ضعف ولكن اتقي شر الحليم إذا غضب"

وكان محمد رشاد قد أعلن انفصاله عن مي حلمي، منذ عدة أشهر، بعد زواج لم يدم سوى عام ونصف العام