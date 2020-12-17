فيديو.. شاهد المشهد المحذوف من فيلم "الفلوس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:
نشر المخرج اللبناني سعيد الماروق، أحد المشاهد المحذوفة من فيلم "الفلوس"، الذي قام ببطولته الفنان تامر حسني، وتخطت إيراداته حاجز الـ47 مليون جنيها بعد 23 أسبوع من طرحه بالسينمات.
الماروق لم يكشف عن السبب وراء حذف المشهد الذي جمع بين الفنانة زينة والفنانة عائشة بن أحمد، واكتفى بنشره عبر صفحته بموقع فيسبوك.
فيلم "الفلوس" بطولة تامر حسني، زينة، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، محمد سلام، ومن تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج سعيد الماروق.
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