تراند اليوم : تأجيل عرض فيلم “مورتال كومبات”.. تعرف علي السبب- إتفرج

شركة وورنر بروس الأمريكية للإنتاج السينمائي تعلن عن تأجيل طرح فيلم الأكشن Mortal Kombat (مورتال كومبات).

وكان من المفترض طرح الفيلم 5 مارس/أذار عام 2021، قبل أن يتم تأجيله إلى 16 أبريل من نفس العام.

وسوف يتوفر الفيلم في دور العرض السينمائية، إضافةً إلى شبكة البث HBO، وفقًا لموقع “ديجيتال سباي” الأمريكي.

وسبق أن أعلنت شركة وورنر بروس عن طرح كافة أفلامها المقرر عرضها في 2021 للبث الإلكتروني إضافة إلى العرض المسرحي لتعويض خسائرها، بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأن سبب التأجيل يرجع إلى ظروف الوباء، وتأجيل طرح كثير من أفلام شركة الإنتاج للعام المقبل.

وفيلم “مورتال كومبات” من تأليف إد بون، وجريج روسو، وإخراج سيمون مكويد، وبطولة كل من جيسيكا ماكنامي، لويس تان، لودي لين، هيرويوكي سانادا، تادانوبو أسانو، جوش لوسون، جو تاسليم، ميكاد بروكس، تشين هان، ماكس هوانج، سيسي سترينجر.

وتدور أحداث الفيلم في إطار من الخيال العلمي حول العديد من الشخصيات التي تمتاز بقوة خارقة، وتنشب بينهم عدة حروب بأماكن مختلفة من العالم، في إطار أكشن تشويقي.



