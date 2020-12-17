تراند اليوم : وصلة رقص لشيري عادل علي أنغام علمتني أعرف أحب – إتفرج

حلت الفنانة شيري عادل ضيفة على برنامج “صدى الملاعب” من تقديم مصطفى الآغا، برفقة الفنان وليد توفيق.

وخلال الحلقة عرضت أغنية “علمتني أعرف أحب” لوليد توفيق طرحها في 2019.

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وشارك توفيق شيري الرقص على أنغام أغنيته، ليمازحهما الآغا، ويسأله توفيق لماذا لم يرقص هو الآخر.

وخلال الحلقة تحدثت شيري عن بداياتها الفنية وكيفية اختيارها للأدوار وأنها تحاول دائما أن تقدم أعمالا متنوعة.

يشار إلى أن شيري عادل قدمت مؤخرا حكاية “أمر شخصي” ضمن حكايات مسلسل “إلا أنا”.

حكاية “أمر شخصي” بطولة ميدو عادل ونهال عنبر وإيهاب فهمي وإنجي خطاب وجمال عبد الناصر وعزة بهاء، من تأليف عمر عبد الحميد وإخراج محمود كامل.

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