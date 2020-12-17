فن ومشاهير

تراند اليوم : السبت.. “عدوية” يكشف حقيقة إصابته بمرض خطير بواحد من الناس- شاهد

0 نشر
بوسي فوزي 0 تبليغ

Advertisements

تتواصل حلقة الاعترافات والمواجهات
بين الدكتور عمرو الليثي ونجم الأغنية الشعبية احمد عدوية في العاشرة مساء السبت المقبل مع الجزء الثاني من برنامج واحد من الناس علي الحياة

ويكشف عدوية ولأول مرة عن دور الفنانة فيفي عبده في حياتة بعد الحادث الذي تعرض لة
ويعترف بالأسباب التي جعلت الجميع يبتعد عنه

ويحكي عن السر الذي اخفاه سنوات طويلة وحقيقة إصابته بمرض خطير في المخ

وتكشف زوجتة سر غضبها من الموسيقار حلمي بكر وأسباب الصلح معة

والأزمات المالية التي عاشتها ل الإنفاق علي علاجه

وتوجه رسالة عنيفة لكل من أساء لزوجها

انتظرونا الجزء الثاني السبت المقبل في العاشرة مساء حلقة الاعترافات المثيرة مع عدوية وعمرو الليثي علي شاشة الحياة

السبت..

السبت..

 


Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

"