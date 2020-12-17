(في يومين).. عمرو دياب يسجل 800 ألف مشاهدة بـ برومو أغنية يا أنا يالاء

سجل البرومو الدعائي لأغنية الهضبة عمرو دياب الجديدة "ياأنا يالاء"، أكثر من 860 ألف مشاهدة، وذلك في يومين من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

الأغنية من كلمات:أيمن بهجت قمر، ألحان:محمد يحيى، توزيع:عادل حقي، ويقول مطلعها"خلينا ننبسط من القلب الضحكة طلعة والليلة معاك ، يا حبيبي معاك الليلة، الليلة ولعه يا أنا يا لاء، محدش تاني يا أنا يا لاء، ولا هتلاقي في نص حناني".

حصلت "ياأنا يالاء"، على املركز الخامس في قائمة الأكثر مشاهدة على "يوتيوب"، إضافة إلى حصولها على المركز الأول في نفس

القائمة، بعد طرحها بساعات قليلة.

بدأت الحملة الدعائية للألبوم في عدد من شوارع القاهرة، تمهيداً لطرح الألبوم المتوقع خلال يناير 2021، حيث سيتضمن 14 ومن المقرر طرح الأغنية كاملاً خلال الأيام القليلة القادمة عبر إحدى المنصات الموسيقية الشهيرة، بحسب ما أعلنت إحدى شركات المحمول المسئولة عن مرحلته الدعائية.

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كانت آخر إصداراته الغنائية "الجو جميل"، التي حصدت أكثر من 5 ملايين مشاهدة

عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب"، من كلمات: محمد القاياتي، ألحان: محمد يحيى، توزيع: أحمد عادل، ويقول مطلعها "وسط الليل واللمة، ببقى في حالة روقان، لما بقرب ليك لما بشوفك بنسى الدنيا وبجري عليك، ياللي مخللي سهرنا جميل، والجو جميل، علشان انت جميل، كملت الحتة الناقصة مرة بضحكة ومرة برقصة وقولنا كلام".

كانت أحدث ألبومات دياب "سهران" الذي طرحه في مطلع العام الجاري، وضم 16 أغنية، من بينها 12 أغنية جديدة، منها "هايعيش يفتكرني، سهران، مهرجان، يا روقانك، يوم تلات، عم الطبيب، جميلة، جامدة بس"، إضافة إلى 4 أغانٍ تم طرحها في الأشهر الأخيرة من عام 2019، هي "بحبه، يوم تلات، أول يوم في البعد، قدام مرايتها".