في أحدث ظهور له محمد فؤاد يلفت الانظار بوزنه الزائد

متابعة بتجـــــــــرد: تناقل عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” فيديو قصيراً للفنان المصري محمد فؤاد أثار اهتمام الكثير من المتابعين. وبدا فيه وهو يجلس في أحد المطاعم ويتناول الحلوى.

أما أكثر ما أحدث ضجة فهو شكل الفنان حيث تبين أنه اكتسب الكثير من الوزن الزائد. وحقق الفيديو على أحد تلك الحسابات أكثر من 119 ألف مشاهدة. ومما جاء في التعليقات عليه: “ليه هيك نصحان الأكل مش رح يهرب منك ولو؟” و”أنا أتمرن وأحاول اخفف أكل كله لأن ما عندي فلوس لعمليات واهو وش عذره عنده فلوس ويقدر يخفف أكل او يسوي عملية أو يتمرن” و”حرام أهمل نفسه لهذه الدرجة السيئة” و”متغير كثير الله يشفيه ويعطيه الصحه احب كل أغانيه”.

ويشار إلى أن الفنان نشر على حسابه الخاص منذ أيام صورة دفعت متابعيه إلى مطالبته بالعودة إلى الساحة الفنية كما ناشده آخرون الاهتمام بشكله. ومما كتبه هؤلاء: “انت فين و فين اغانيك العائلية الحلوة؟” و” يا عم خس والنبي وارجع غني حرام عليك”.