نيكول سابا نجمة أقوى حفلات القاهرة ليلة رأس السنة

متابعة بتجـــــــــرد: تحتفل النجمة اللبنانية نيكول سايا بليلة رأس السنة مع الجمهور ومحبّيها في مصر، حيث تحيي حفلًا غنائيًا ضخمًا بفندق “الماسة” في القاهرة مساء 31 كانون الأوّل/ديسمبر الجاري.

وأعلنت نيكول سابا عن الحفل من خلال صفحتها الرسمية في موقع “إنستغرام”، فنشرت بوستر السهرة وأشارت في تعليقها عليه إلى حماسها لاستئناف نشاطها الفني بعد أشهر من التوقف بسبب انتشار فيروس كورونا.

وكتبت نيكول: “رغم كل الظروف والحزن والتوتّر الّي حطّتنا فيها السنة دي ورغم انها كانت ولسّه قاسية علينا عايزين ولازم نتحدّاها ونتغلب عليها لان الحياة حتكمّل ولازم تكمّل..والناس من حقّها تفرح وتعيش كل لحظة من حياتها، عشان كده قرّرت اني اشاركو الليلة دي ونختم فيها السنة بالفرحة وبالموسيقى وباحلى التمنيات ونستقبل سنة جديدة بنفسيّة وروح جديدة… ان شاء الله اشوفكو ليلة راس السنة في فندق الماسة في مصر ام الدنيا..وحشتيني..اوي..”.

ومن المقرر أن تقدّم نيكول سابا خلال الحفل باقة من أجمل أغنياتها القديمة والجديدة، نذكر منها “براحتي”، “طبعي كده”، “قررت”، “كنت فحالي”، “يا شاغلني بيك” وغيرها.