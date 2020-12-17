“سأكشف الحقيقة”.. حلا الترك تكسر الصمت: لم أرفع دعوى ضد والدتي

متابعة بتجــــــــــــرد: أثارت منى السابر والدة الفنانة البحرينية حلا الترك، الجدل خلال الأيام الماضية بعد استغاثتها بالفنانة الإماراتية أحلام، للتدخل في حل أزمتها مع ابنتها حلا، وإقناعها بالعدول عن الدعاوى القضائية التي أقامتها ضدها.

وتعرّضت حلا الترك لحملات هجوم عنيفة من قِبل متابعيها عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، خاصةً ممن تأثروا بحديث والدتها واستغاثتها بأحلام، واتهموها بالعقوق والجحود، وانتشرت دعوات تُطالب بمقاطعة أعمالها الفنية.

بعد فترة صمت طويلة اتبعتها الفنانة الشابة حلا الترك، قرّرت أن تدافع عن نفسها من خلال منشور لها عبر حسابها في “إنستغرام”، نشرته في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس قالت خلاله، إنها تتعرّض لحملات توبيخ وتجريح من قبل جمهورها وعدد من الفنانين، وهو ما أثّر سلباً على حالتها النفسية.

وأوضحت حلا الترك أنها تعيش ظروفاً استثنائية من الممكن أن يمر بها أي إنسان، ولكن نظراً لكونها من مشاهير الوسط الفني، فتعرّضت لهذا الكم الهائل من الإساءات والهجوم.

وكشفت حلا مفاجأة أنها لم تقم برفع دعاوى قضائية ضد والدتها، وأنه مهما وصل الأمر بينهما ستظل تحبها وتتمنّى لها الخير.

واستطردت حلا، في رسالتها، بأن أزمة والدتها مع القضاء البحريني، وأن هناك أسراراً عدّة لم تستطع أن تكشف عنها في الوقت الحالي، لكن ستبوح بها في الوقت المناسب.

وأنهت حلا رسالتها باستعطاف جمهورها للكف عن حملات الهجوم عليها، قائلة: “ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء”.