شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى قمر يحتفل بعيد ميلاد ابنه "إياد": سندى وأول فرحتى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل النجم مصطفى قمر بعيد ميلاد ابنه "اياد" عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، حيث نشر صورة تجمعهما مصحوبة بتعليق "كل سنة وإنت طيب يا إياد يا أطيب قلب فى الدنيا يا ابنى وسندى وأول فرحتى وعقبال مليون سنة صحة وسعادة وستر بحبك قوى يا إيدو"، كما نشر صورة أخرى، معلقا "الضحكة دى ربنا يديمها عليك يا حبيبى كل سنة وإنت طيب".



مصطفي قمر



مصطفي قمر ونجله اياد

ويحيى المطرب مصطفى قمر حفلًا جديدًا على مسرح النهر بساقية الصاوي، يوم الخميس الموافق 7 يناير المقبل، فى تمام الساعة السابعة ونص مساء، ومن المقرر أن يشهد الحفل عددا من المفاجآت لجمهور مصطفى، حيث يقدم من خلاله عددا من أغانى ألبومه الأخير "ضحكت ليا" وأغانى أخرى، وأغنية جديدة من أحدث ألبوماته "لمن يهمه الأمر 2".



مصطفي قمر واياد

وكرم ”الخليج 365”، النجم مصطفى قمر على مشواره الفني الذي يمتد لـ 30 سنة، وسلمه درع التكريم الكاتب الصحفى عمرو صحصاح رئيس قسم الفن، وأجرى معه قسم الفن ندوة مطولة تحدث فيها عن بداياته الفنية، عندما قدمه النجم حميد الشاعرى، وأول أجر تقاضاه نظير أول ألبوم.

وقال قمر في ندوة ”الخليج 365”، إنه بالفعل تكاسل خلال فترة ما، لكنه عاد وبقوة، من خلال ألبومى "لمن يهمه الأمر 2" و"ضحكت ليا"، موضحا أن فيلمه الأخير "فين قلبى"، تعرض لظلم بين، حيث تم رفعه سريعا من دور العرض السينمائية لأسباب لا يعلمها حتى الآن، مضيفا أنه ينتظر عرضه في الفضائيات، وأنه يتوقع تحقيق هذا الفيلم نجاحا جماهيريا كبيرا لا يقل عن "حريم كريم" و"حبك نار"، وباقى أفلامه عند عرضه على الفضائيات.